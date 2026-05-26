فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام کار اطلاعاتی موفق به شناسایی و پلمپ محل احتکار و ذخیره کالاهای اساسی در شهرستان بوشهر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سردار حیدر سوسنی افزود: انبار محل احتکار مورد نظر با اقدامات فنی و کار اطلاعاتی پلیس امنیت اقتصادی استان شناسایی و پلمپ شد که منجر به کشف احتکار ۴۱ تن برنج، ۴۵ تن حبوبات، ۲ تن نهادههای دامی (ذرت) و ۱۳ تن سایر کالاهای اساسی شد.
وی گفت: ارزش کالاهای کشف شده ۳۴۰ میلیارد ریال تعیین شده و در این راستا ۱ نفر متهم دستگیر شده است.
فرمانده انتظامی استان به شهروندان توصیه کرد: به منظور حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با قاچاق کالا، شناسایی محل احتکار کالای اساسی و موارد مشکوک در حوزه مفاسد اقتصادی قاچاق کالا را به فوریتهای پلیسی ۱۱۰ و یا خط تلفن ۰۹۶۳۰۰ ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا اطلاع دهند.