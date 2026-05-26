براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور شاخص کیفیت هوای مشهد در وضعیت زرد و قابل قبول قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی میانگین کیفیت هوای کلان‌شهر مشهد در حال حاضر امروز، _سه شنبه پنجم خرداد_ اعلام شد.

شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز با ثبت عدد ۹۲ در شرایط زرد و قابل قبول قرار گرفت، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط زرد و قابل قبول قرار داشت.

هم‌اکنون کیفیت هوا در مناطق الهیه، هفت حوض، مفتح و آوینی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

کیفیت هوای مناطق ساختمان، ویلا، سجاد، رسالت، طرق، تقی‌آباد، سرافرازان، کریمی، امامیه و چمن هم در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.