به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دبیربرگزاری نمایشگاه گفت: در نمایشگاه نقاشی «خاطرات رنگین امروز»، ۳۳ هنرمند با ارائه نزدیک به ۱۰۰ اثر، تصویری تازه از پیوند میان گذشته و حال را به نمایش گذاشته‌اند.حاتم‌پور افزود:این نمایشگاه در واقع گفتگویی است میان هنر و خاطره و گذشته‌ای که در درون ما وجود دارد و اکنون آن را به زبان بصری تبدیل کرده‌ایم.

وی با اشاره به استقبال هنرمندان از این رویداد افزود:این نمایشگاه تا ششم خرداد ماه ادامه دارد و سپس در روز‌های هفتم، هشتم و نهم خرداد، نمایشگاهی ویژه‌ی کودک و نوجوان برگزار خواهد شد که علاقه‌مندان می‌توانند با دنیای زیبای رنگ‌ها و جهان رویاگونه کودکان و نوجوانان آشنا شوند.