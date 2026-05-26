به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی لالی گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۱۳ هکتار از مزارع این شهرستان به کشت محصول راهبردی گندم اختصاص یافت و پیش بینی می‌شود از این میزان ۱۲ هزار تن گندم برداشت شود.

فرامرز دایی چین افزود: با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان اندیکا، برداشت گندم دیرتر از سایر نقاط استان آغاز گردیده است و مرکز دولتی خرید و جمع آوری گندم شهرستان واقع در شهر آبژدان آمادگی کامل جهت خرید گندم کشاورزان شهرستان را دارد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه عقد قرارداد زراعی با کشاورزی و ارائه هر گونه نهاده و خدمات منوط به تحویل گندم در سال جاری می‌باشد و از کشاورزان عزیز درخواست می‌شود از تحویل و فروش گندم به مراکز آزاد و غیر دولتی خودداری نمایند.