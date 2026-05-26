



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سامانه ثبت ادعا، یعنی ساماندهی اسناد غیرمنقول؛ سامان دادن به اسناد مربوط به ملک، زمین، خانه، مغازه و هر مال غیرمنقول دیگر. این موضوع به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مربوط است.

این موضوع بسیار مهم است، چون ثبت رسمی باعث می‌شود که ملک یک‌بار دیگر به چند نفر فروخته نشود. اختلاف و دعوا کمتر شود. حق خریدار و فروشنده روشن و قابل پیگیری باشد. سند و معامله اعتبار قانونی بیشتری داشته باشد. اگر قبلاً حکم دادگاه گرفته‌اید یا در پروسه‌های قدیمی بوده‌اید، باز هم باید به سامانه ثبت ادعا سر بزنید!»

قانون جدید می‌گوید: حتی اگر در گذشته حکمی به نفع شما صادر شده، اما هنوز «سند رسمی» نگرفته‌اید، یا اگر قبلاً برای گرفتن سند در سامانه‌های قدیمیِ «تعیین تکلیف اراضی فاقد سند» ثبت‌نام کرده‌اید، کارِ شما اینجا تمام نشده است. شما مکلف هستید آن «گواهیِ اقدام» یا حکمِ قدیمی را بردارید و در همین سامانه جدید (ثبت ادعا) بارگذاری کنید.

به عبارت دیگر قانون می‌خواهد همه چیز در یک «کمدِ دیجیتالِ امن» به نام سامانه ثبت ادعا جمع شود. اگر پرونده‌تان در گذشته بوده، آن را به این کمد منتقل کنید تا خیالتان برای همیشه راحت شود و سند رسمی‌تان صادر شود. اگر این کار را نکنید، آن حکم‌های قدیمی ممکن است در آینده برای اثبات مالکیت، اعتبارِ کافی را در مراجع رسمی نداشته باشند.

مدارک لازم برای ثبت ادعا:

نقشه‌ای که مختصات جغرافیایی ملک در آن مشخص باشد.

احراز هویت در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی).

داشتن پلاک ثبتی ملک. (اگر پلاک ثبتی را ندارید، اداره ثبت باید ظرف ۱۰ روز به شما بدهد.)

چه مدارکی قابل قبول هستند؟

گواهی‌نامه، صلح‌نامه، قولنامه، تقسیم‌نامه، رأی دادگاه، و استشهادنامه.

چطور درسامانه ثبت ادعا ثبت‌نام کنیم؟

ثبت‌نام در این سامانه پیچیده نیست. برای شروع، کافی است به سایت [my.ssaa.ir](https://my.ssaa.ir) (درگاه ثبت من) مراجعه کنید. این سامانه به شما کمک می‌کند تا خیالتان از بابت امنیت ملکتان راحت شود. برای تکمیل فرآیند، حتماً به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید تا سند شما به‌صورت رسمی و قانونی در سامانه نهایی شود.

مراحل ثبت‌نام در سامانه ثبت ادعا

۱. ایجاد حساب کاربری

ورود به سایت رسمی سامانه

وارد کردن شماره ملی و شماره موبایل

دریافت و تایید کد تایید

انتخاب رمز عبور

۲. تکمیل اطلاعات هویتی

وارد کردن مشخصات شناسنامه‌ای دقیق

ثبت آدرس محل سکونت

وارد کردن شماره تماس و ایمیل

۳. ثبت اطلاعات ملک

تعیین نوع ملک (مسکونی، تجاری، کشاورزی، باغ)

ثبت آدرس کامل ملک

وارد کردن مساحت دقیق مطابق نقشه UTM

تعیین وضعیت تصرف

۴. بارگذاری مدارک

نقشه UTM و گواهی تعیین مختصات

قولنامه و رسید پرداخت بهای ملک

مدارک تکمیلی مانند قبوض، گواهی شهرداری

۵. بررسی نهایی و ثبت درخواست

بررسی صحت اطلاعات هویتی و ملکی

کنترل چک‌لیست مدارک

ثبت نهایی و دریافت کد رهگیری

۶. پیگیری وضعیت درخواست

وضعیت درخواست شامل بررسی اولیه٬ استعلام از مراجع٫بازدید میدانی٫ آماده انتشار آگهی و ... می‌شود.

اگر در سامانه ثبت ادعا ثبت نام نکنیم چه می‌شود؟

کسانی که مالکیتشان هنوز رسمی نشده، باید ظرف دو سال بعد از راه‌اندازی سامانه، اطلاعات ملک و مدارکشان را وارد کنند. بعد از ثبت در سامانه، دوباره دو سال فرصت دارند که یا سند رسمی بگیرند یا از طریق دادگاه برای گرفتن سند اقدام کنند و نتیجه این کار را هم در سامانه ثبت کنند.

اما نکته خیلی مهم این است:

اگر کسی این مراحل را انجام ندهد و از این فرصت دو ساله عبور کند، یعنی ادعای مالکیتش روی ملک اعتباری ندارد! یعنی اگر مالک رسمی دیگری باشد که سند رسمی دارد، آن مالک با سند رسمی به رسمیت شناخته می‌شود. همچنین ادعا‌هایی که دیر ثبت شده یا ثبت نشده، اگر علیه اراضی دولتی یا اراضی عمومی باشد یا کسانی که با حسن نیت سند گرفته‌اند (یعنی خبر نداشته‌اند ملک فروش رفته) قابل رسیدگی و قبول نیست.

اگر این افراد ظرف دو سال ادعای خود را در سامانه ثبت نکنند و پیگیری قانونی را شروع نکنند، مدارکشان اعتبار قانونی نخواهد داشت و عملاً هیچ حقی برای مالکیت نخواهند داشت.