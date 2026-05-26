به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در همایش گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی به نقش مهم روابط عمومی در انعکاس خدمات تاکید کرد و گفت: کار برای مردم باید شبانه روزی باشد و کار روابط عمومی هم باید خلاقانه و مبتکرانه باشد.

وی اظهار داشت: مردم این روز‌ها با مقاومت در خیابان ها، دشمن را به حیرت واداشته و معادلات جنگ را تغییر دادند.

وی ادامه داد: در برابر عظمت و شجاعت این مردم باید سر تعظیم فرود آورد و با تمام توان برای خدمت به آنها صف‌آرایی کرد.

استاندار خراسان شمالی با انتقاد از نگاه حاشیه‌ای به حوزه روابط عمومی‌ها تصریح کرد: اجازه ندهید روابط عمومی به یک واحد مهجور، منفعل و کم‌اثر تبدیل شود.

وی تاکید کرد: اخبار را بدون واهمه با مدیران در میان بگذارید و به آنها در تصمیم‌گیری‌ها شمولیت بدهید.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به ابعاد «جنگ ترکیبی» شامل عرصه‌های نظامی، اقتصادی، سایبری و رسانه‌ای، خاطرنشان کرد: در این کارزار، آنچه به عنوان یک سپر فولادی در برابر دشمنان و تجزیه‌طلبان عمل کرد، سرمایه اجتماعی بود.

بهمن نوری تصریح کرد: بیداری و غیرت ایرانی باعث شد سرمایه اجتماعی احیا شود و من نیز به عنوان استاندار، همپای مدیران به حضور در میان مردم متعهد هستم.

بهمن نوری در پایان با یادآوری سوابق کاری خود در حوزه روابط عمومی، خطاب به فعالان این عرصه گفت: شما خانواده بزرگ رسانه هستید؛ شفاف بنویسید و نگران پیامد‌ها نباشید. روابط عمومی‌ها در کانون توجه ما هستند و از مدیران نیز می‌خواهم این حوزه را رها نکنند.