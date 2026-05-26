به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران گفت: واشنگتن اگر فکر می‌کند که فشار نظامی یا اقتصادی تهران را مجبور به کنار گذاشتن اصول بنیادین خود می‌کند در واقع ایران را اشتباه درک کرده است.

«رابرت مالی» افزود در این مورد، اهمیتی نمی‌دهم که رئیس جمهور ترامپ چقدر به ایران فشار وارد کند، اما این کشور از آنچه حق غنی‌سازی خود می‌داند، دست نخواهد کشید.

نماینده ویژه سابق آمریکا در امور ایران گفت: ایرانی‌ها نمی‌خواهند دوباره فریب بخورند و آنها عزت و ارزش‌های خود را دارند و حتی اگر فشار نظامی یا اقتصادی گسترده اعمال کنید، نمی‌توانید این ارزش‌ها را نابود کنید.