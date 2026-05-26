رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از اختصاص ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی استان به کشت پیاز خبر داد و گفت: با توجه به استفاده گسترده از سامانه آبیاری نوین «نوار تیپ»، پیشبینی میشود امسال بیش از ۱۴۶ هزار تن پیاز از مزارع استان برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به نقش سامانههای نوین آبیاری در افزایش بهرهوری، اعلام کرد که ۹۰ درصد مزارع پیاز استان با استفاده از سیستم «نوار تیپ» آبیاری میشود؛ روشی که به گفته او، سهم مهمی در صرفهجویی در مصرف آب و ارتقای کیفیت محصول دارد.
محمدرضا اصغری افزود: امسال ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی به کشت پیاز اختصاص یافته و برآورد میشود بیش از ۱۴۶ هزار تن محصول از این مزارع برداشت و روانه بازار مصرف شود.
او با بیان اینکه پیاز در استان به دو روش بذری و نشایی کشت میشود، تصریح کرد: به طور میانگین از هر هکتار حدود ۶۶ تن پیاز مرغوب تولید میشود که نشاندهنده ظرفیت بالای استان در تولید این محصول است.
اصغری ادامه داد: ارقام مورد کشت در استان شامل محلی قرمز، زرگان، قرمز رد روبین، مینروا و آفریگرو است و شهرستانهای میاندوآب و شاهیندژ از مهمترین مناطق تولید پیاز به شمار میروند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی شرایط مناسب آبوهوایی، رعایت اصول علمی کاشت و داشت و استفاده گسترده از آبیاری نوین نوار تیپ را از عوامل اصلی تولید پیاز باکیفیت در استان عنوان کرد.
وی همچنین گفت: توسعه روشهای نوین آبیاری و رعایت تناوب و الگوی کشت، از اولویتهای اصلی مدیریت زراعت است و برنامههای آموزشی و ترویجی برای بهرهبرداران نیز با هدف افزایش راندمان تولید و بهرهوری مصرف آب دنبال میشود.
به گفته اصغری، با توجه به محدودیت و کاهش منابع آبی، سطح زیرکشت پیاز در شهرستانهای مختلف بر اساس برنامه الگوی کشت و متناسب با ظرفیت تولید هر منطقه تعیین و ابلاغ شده و میزان تولید نیز متناسب با نیاز سالانه استان برنامهریزی شده است.