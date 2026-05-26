کارشناس هواشناسی با اعلام تثبیت جوی پایدار از بعدازظهر امروز سهشنبه تا بعدازظهر جمعه، از افزایش تدریجی دما و آسمانی صاف در مازندران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی با اشاره به وضعیت تأمین ثبات جوی در استان گفت: از بعدازظهر امروز (سهشنبه) تا بعدازظهر روز جمعه، شاهد تثبیت جوی پایدار در سراسر استان خواهیم بود که در این مدت آسمان عمدتاً صاف همراه با افزایش تدریجی دما پیشبینی میشود.
فرجی افزود: امروز سهشنبه در ابتدا آسمان استان نیمه ابری و گاهی همراه با افزایش ابر است و احتمال رگبارهای پراکنده در دامنهها و ارتفاعات وجود دارد، اما از بعدازظهر امروز از شدت این ناپایداریها کاسته خواهد شد.
او ادامه داد: از بعدازظهر امروز تا پایان روز جمعه، جو استان پایدار و آسمان در اغلب مناطق صاف و آفتابی خواهد بود و هماستانیهای عزیز شاهد گرم شدن تدریجی هوا خواهند بود.
کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به نقشههای پیشیابی و تغییر وضعیت در اواخر هفته تصریح کرد: از بعدازظهر جمعه به تدریج با افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، رگبار و رعد و برق در استان آغاز میشود که انتظار داریم در گذر جمعه شب و طی روز شنبه، رگبارهای باران را در کل استان داشته باشیم، هرچند مقدار آن چندان قابل توجه نخواهد بود.
فرجی همچنین درباره وضعیت دریای مازندران خاطرنشان کرد: دریا برای امروز مواج است، اما از اواخر وقت امروز از ارتفاع موج کاسته شده و برای فعالیتهای دریایی مناسبتر خواهد شد.