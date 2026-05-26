رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر از مشارکت ۲۷۶ نفر از نخبگان اهل سنت در کارگاههای تدبر در قرآن کریم در سال گذشته خبر داد.
ب️ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، جواد احمدی منفرد گفت: با توجه به لزوم توسعه مخاطب در فعالیتهای قرآنی و توجه به همه فرق و مذاهب کارگاههای تدبر ویژه جامعه نخبگانی اهل سنت در استان بوشهر برگزار شد.
وی افزود: این کارگاه در شهرستانهای عسلویه، کنگان و گناوه برگزار شد.
احمدی منفرد بیان کرد: این کارگاه با حضور ۲۷۶ نفر از جامعه نخبگانی اهل سنت اعم از عالمان، قاریان، حافظان و مربیان قرآنی در دارالقرآنهای اهل سنت برگزار شد.
وی میزان مصوب برنامه کارگاه تدبر در قرآن کریم مربوط به سال آموزشی گذشته را ۱۰۶ نفر عنوان کرد و گفت: در استان با مشارکت خوب برادران اهل سنت ۲۷۶ نفر شرکت کردند که این میزان ۱۶۰ درصد بالاتر از حجم مصوب بود.