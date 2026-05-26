ب️ه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، جواد احمدی منفرد گفت: با توجه به لزوم توسعه مخاطب در فعالیت‌های قرآنی و توجه به همه فرق و مذاهب کارگاه‌های تدبر ویژه جامعه نخبگانی اهل سنت در استان بوشهر برگزار شد.

وی افزود: این کارگاه در شهرستان‌های عسلویه، کنگان و گناوه برگزار شد.

احمدی منفرد بیان کرد: این کارگاه با حضور ۲۷۶ نفر از جامعه نخبگانی اهل سنت اعم از عالمان، قاریان، حافظان و مربیان قرآنی در دارالقرآن‌های اهل سنت برگزار شد.

وی میزان مصوب برنامه کارگاه تدبر در قرآن کریم مربوط به سال آموزشی گذشته را ۱۰۶ نفر عنوان کرد و گفت: در استان با مشارکت خوب برادران اهل سنت ۲۷۶ نفر شرکت کردند که این میزان ۱۶۰ درصد بالاتر از حجم مصوب بود.