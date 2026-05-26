رئیس سازمان حج و زیارت صبح امروز نهم ذی‌الحجه با حضور در درمانگاه مرکز پزشکی حج و زیارت و مرکز کنترل عملیات حج در عرفات، از روند ارائه خدمات مختلف اجرایی به ویژه خدمات درمانی به زائران ایرانی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان در این بازدید میدانی با حضور در چادر مرکز کنترل عملیات و همچنین بخش‌های مختلف درمانگاه، از نزدیک در جریان روند خدمت‌رسانی کادر پزشکی و درمانی به زائران قرار گرفت و در گفت‌و‌گو با دکتر سیدعلی مرعشی، آخرین وضعیت آمادگی نیرو‌های درمانی در مشاعر مقدسه را مورد ارزیابی قرار داد.

در این بازدید، بر تداوم خدمت‌رسانی مطلوب، رسیدگی سریع به زائران و آمادگی کامل مجموعه درمانی در روز عرفه تأکید شد.