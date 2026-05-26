طرحهای نهضت ملی مسکن خراسان رضوی، رو به پیشرفت
مدیر کل اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: طرحهای نهضت ملی مسکن خراسان رضوی رو به پیشرفت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،وحید داعی در جلسه شورای مسکن بردسکن با اشاره به پیشرفت قابل قبول طرحهای نهضت ملی مسکن در کاشمر، بردسکن و خلیلآباد افزود: توسعه زیرساختهای مسکن و رفع موانع خدمات زیربنایی با همکاری دستگاههای اجرایی در دستور کار است.
وی افزود: در خلیلآباد، عملیات نصب گاردریل، تابلو و علائم و همچنین آسفالت پنج کیلومتر از مسیر خروجی شهر به اتمام رسیده است و تفاهمنامهای چهارجانبه برای اجرای دو و نیم کیلومتر دیگر از مسیر خروجی خلیلآباد درحال تنظیم است تا عملیات اجرایی بزرگراه توسط شهرداری انجام و زمینه الحاق محدوده در طرح جامع شهری فراهم شود.
وی گفت: در شهرستان بردسکن، طرح ۱۷.۵ کیلومتری باند دوم که پنج ماه پیش آغاز شده بود، در مرحله اجرا قرار دارد و پیشبینی میشود چهار کیلومتر ابتدایی آن تا دهه فجر آسفالت و آماده بهرهبرداری شود.
مدیر کل اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی افزود: این طرح اولین باند دوم در بردسکن خواهد بود و نقش مهمی در ارتقای ایمنی و تسهیل تردد منطقه ایفا میکند.
داعی بیان کرد: سایت ۴۸ هکتاری مسکن در بردسکن، از پیشرفت مناسبی برخوردار است و بخش عمده خدمات زیربنایی آن اجرا شده است.
در سطح استان ۷۶ سایت در حوزه آمادهسازی و ساخت در دست اجرا هستند.