مدیر کل اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: طرحهای نهضت ملی مسکن خراسان رضوی رو به پیشرفت است.

طرحهای نهضت ملی مسکن خراسان رضوی، رو به پیشرفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،وحید داعی در جلسه شورای مسکن بردسکن با اشاره به پیشرفت قابل قبول طرحهای نهضت ملی مسکن در کاشمر، بردسکن و خلیل‌آباد افزود: توسعه زیرساخت‌های مسکن و رفع موانع خدمات زیربنایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی در دستور کار است.

وی افزود: در خلیل‌آباد، عملیات نصب گاردریل، تابلو و علائم و همچنین آسفالت پنج کیلومتر از مسیر خروجی شهر به اتمام رسیده است و تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه برای اجرای دو و نیم کیلومتر دیگر از مسیر خروجی خلیل‌آباد درحال تنظیم است تا عملیات اجرایی بزرگراه توسط شهرداری انجام و زمینه الحاق محدوده در طرح جامع شهری فراهم شود.

وی گفت: در شهرستان بردسکن، طرح ۱۷.۵ کیلومتری باند دوم که پنج ماه پیش آغاز شده بود، در مرحله اجرا قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود چهار کیلومتر ابتدایی آن تا دهه فجر آسفالت و آماده بهره‌برداری شود.

مدیر کل اداره راه و شهرسازی خراسان رضوی افزود: این طرح اولین باند دوم در بردسکن خواهد بود و نقش مهمی در ارتقای ایمنی و تسهیل تردد منطقه ایفا می‌کند.

داعی بیان کرد: سایت ۴۸ هکتاری مسکن در بردسکن، از پیشرفت مناسبی برخوردار است و بخش عمده خدمات زیربنایی آن اجرا شده است.

در سطح استان ۷۶ سایت در حوزه آماده‌سازی و ساخت در دست اجرا هستند.