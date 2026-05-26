پخش زنده
امروز: -
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیامی، انتخاب مجدد «محمدباقر قالیباف» به ریاست مجلس شورای اسلامی را تبریک گفت.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از وزارت صمت، متن پیام تبریک «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت بهمناسبت انتخاب مجدد دکتر قالیباف به ریاست مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
جناب آقای محمدباقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛
انتخاب مجدد و شایسته حضرتعالی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی در سومین سال از دوره دوازدهم مجلس، با رای بالا و اعتماد قاطع نمایندگان محترم ملت، جلوهای روشن از مقبولیت، درایت، تجارب ارزشمند و توانمندیهای برجسته مدیریتی در عرصه تقنین و هدایت امور کشور است.
بیتردید در شرایط خطیر و حساس کنونی که کشور بیش از هر زمان نیازمند انسجام، همدلی و تعامل مؤثر میان ارکان نظام اسلامی است، نقشآفرینی مدبرانه و حکیمانه جنابعالی در مدیریت امور، راهبری تقنینی و تقویت همافزایی ملی، پشتوانهای ارزشمند برای پیشبرد اهداف کلان کشور، حمایت از تولید و رونقبخشی به بخشهای صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این انتخاب شایسته، از درگاه حضرت احدیت، دوام توفیقات، عزت و سلامتی حضرتعالی را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و پاسداشت حقوق ملت شریف ایران مسئلت مینمایم.