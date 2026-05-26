مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از فعالیت هفده مرکز معاینه فنی در روز عید سعید قربان در پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید محمد مهدی میرزایی قمی گفت : در روز چهارشنبه ۶ خرداد ماه، مصادف با عید سعید قربان، مراکز شهید آبشناسان، سراج، دماوند، خاوران، امام رضا (ع)، شهدای زمانآباد، شهید حکیم و واحدهای سیار جیحون، بوتان، ارتش، شریعتی، نوبنیاد، گیلان، شهید کلاهدوز، اتحاد، یاس فاطمی و بوعلی از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ فعال هستند.
میرزایی قمی در خصوص فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران در ایام تعطیلات رسمی نیز گفت: به منظور رفاه حال و تسهیل در خدمترسانی به شهروندان، به ویژه در ایام تعطیل که مشتریان با فراغت خاطر بیشتری میتوانند از خدمات مراکز استفاده کنند، این مجموعه بنا بر درخواست شهروندان اقدام به ارائه خدمات در تعدادی از مراکز در روزهای تعطیل کرده است.
گفتنی است در روزهای عادی و ایام کاری هفته، تمامی مراکز از ساعت ۷ الی ۱۷ فعال هستند و در سایر روزهای تعطیل نیز تعدادی از مراکز معاینه فنی فعالیت دارند. شهروندان میتوانند جهت اطلاع از آخرین وضعیت کاری و آدرس این مراکز به سایت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به نشانی inspection.tehran.ir مراجعه کنند یا با سامانه پاسخگو به شماره ۹۶۰۰۶۰۰۰ تماس بگیرند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی در خصوص نحوه مراجعه به مراکز معاینه فنی شهر تهران توضیح داد: پذیرش در دو مرکز معاینه فنی «بیهقی» و «الغدیر» صرفاً اینترنتی است و در سایر مراکز، مراجعه به صورت حضوری یا با نوبتگیری اینترنتی امکانپذیر است. البته از شهروندان درخواست میشود جهت مدیریت زمان، ترجیحا از پذیرش با تعیین وقت قبلی و به صورت اینترنتی استفاده کنند.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت نوبتدهی اینترنتی در مراکز بیش از میزان تقاضاست و شهروندان به راحتی میتوانند با مراجعه به اپلیکیشن «شهرزاد» نسبت به دریافت نوبت اقدام کنند.
میرزایی قمی همچنین با اشاره به ارسال پیامک به شهروندان ۱۰ روز پیش از انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی، افزود: از شهروندان درخواست میشود چند روز پیش از اتمام اعتبار معاینه فنی خودروی خود به مراکز مراجعه کنند تا در صورت شناسایی هر گونه ایراد یا نقص فنی، زمان کافی برای رفع آن داشته باشند.