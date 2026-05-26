از امروز تا پنج شنبه دمای هوا در خراسان جنوبی به طور نسبی و موقتی کاهش مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: از امروز تا پنج شنبه دمای هوا در خراسان جنوبی به طور نسبی و موقتی کاهش مییابد و همچنان حداکثر دما بالاتر از حد نرمال فصل پیش بینی میشود.
زارعی افزود: براساس خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی تا فردا گاهی وزش باد نسبتا شدید تا شدید لحظهای سبب خیزش گردو خاک کاهش میزان دید افقی و کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت بویژه برای امروز در شمال غرب خراسان جنوبی خواهد شد.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد در خراسان جنوبی گفت: در این هشدار به اطمینان از استحکام سازه و سقفهای موقت، پوشش گلخانه ها، احتیاط در تردد وعدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالمند و کودکان در فضای باز در ساعات آلودگی، خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده، کهنسال و ساختمانهای نیمه کاره و همچنین مصرف بهینه انرژی توصیه شده است.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در شبانه روز گذشته آرین شهر و سه قلعه با حداقل دمای ۱۶ درجه سیلسیوس خنکترین و بندان با ۴۴ درجه سیلسیوس گرمترین نقطه خراسان جنوبی بوده است.
نوسانات دمایی در مرکز خراسان جنوبی بین ۳۶ و ۱۷ درجه سیلسیوس ثبت شده است.