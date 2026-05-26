ناظریان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه تولید و مدیریت مصرف انرژی گفت: ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور به حدود ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده و ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز به ۵ هزار مگاوات افزایش یافته است. در کنار توسعه تولید، مدیریت مصرف و کاهش مصرف برق نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای نخستین بار در سال ۱۴۰۴ رشد مصرف برق در شهر تهران مدیریت شد و شاهد کاهش حدود ۵ درصدی اوج مصرف بودیم که معادل صرفه‌جویی مصرف یک کلان‌شهر مانند تبریز است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به سهم ادارات در مصرف برق پایتخت گفت: حدود ۱۲ درصد مصرف برق تهران مربوط به ادارات است و در این حوزه دستورالعمل‌های سختگیرانه‌ای ابلاغ شده است.

وی افزود: تمامی دستگاه‌های اداری موظف هستند در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری ۷۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش مصرف داشته باشند. اجرای این برنامه می‌تواند بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ مگاوات صرفه‌جویی به همراه داشته باشد که معادل تولید یک نیروگاه بزرگ در پایتخت است.

ناظریان با بیان اینکه همه ادارات تهران به کنتور‌های هوشمند مجهز شده‌اند، گفت: مصرف برق ادارات از طریق قرارگاه هوشمند به‌صورت مستمر رصد و مدیریت می‌شود و در صورت رعایت نکردن الگوی مصرف، محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد.

وی اضافه کرد: طی روز‌های اخیر حدود ۱۰۰ اداره و بانک به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف، مشمول محدودیت شدند. همچنین از زمان اجرای طرح تغییر ساعت ادارات از ۲۷ اردیبهشت، حدود ۱۰۰ مگاوات کاهش مصرف در ساعات اوج بار ثبت شده است. پیش‌بینی می‌کنیم این عدد تا ۲۰۰ مگاوات افزایش یابد که معادل ۴ تا ۵ درصد اوج مصرف برق تهران خواهد بود.