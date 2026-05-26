پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی از ثبت سفارش کتاب درسی بیش از ۹ میلیون و چهارصد هزار دانشآموز تا ۴ خرداد برای سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی لطیفی؛ رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در جلسه شورای معاونان با اشاره به حجم بالای تولید کتابهای درسی، گفت: امسال مجموعاً چاپسپاری حدود ۱۶۰ میلیون جلد کتاب درسی پیشبینی شده است که چاپ آنها بر اساس زمانبندی پیشبینی شده، در حال انجام است.
لطیفی افزود: فرآیند توزیع کتابهای درسی به استانها نیز آغاز شده و در حال حاضر، بیش از ۶۰ میلیون جلد از مجموع کتابهای درسی چاپ شده تا کنون، به استانها ارسال شده است.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تأکید کرد: رسیدن به موقع کتابهای درسی به دست دانشآموزان، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و به همین دلیل، پیگیری این موضوع بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به وضع تأمین کاغذ مورد نیاز برای چاپ کتب درسی گفت: اولویت اصلی در تأمین کاغذ و مقوای مورد نیاز، تهیه از تولید داخلی است، لکن با توجه به محدودیت ظرفیت در تولید داخلی، بخشی از نیاز نیز از طریق واردات فراهم میگردد، اما در این زمینه با چالشهایی نیز مواجه هستیم که همت و همراهی همه مجموعههای مرتبط در کشور را میطلبد.
وی گفت: تأمین اعتبارات لازم برای خرید کاغذ از مسائل مهم پیشروست که برای استمرار بدون وقفه تولید کتابهای درسی ضروری است.