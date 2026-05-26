مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان میزان پیشرفت طرح ۵۳۵ واحدی اکباتان اهواز را ۸۰ درصد اعلام کرد و گفت: براساس برنامه ریزیهای انجام شده، ۸۰ واحد دیگر در هفته دولت تحویل داده خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمود اکبری فضلی با اشاره به عزم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای خانهدار کردن مردم اظهار کرد: در حال حاضر مجموعه بنیاد مسکن خوزستان در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ساخت حدود ۸ هزار واحد مسکونی را در سراسر استان در دست اقدام دارد که عملیات اجرایی آنها با سرعت در حال انجام است.
وی با تشریح جزئیات طرح مسکونی «اکباتان» اهواز افزود: این طرح شامل ۵۳۵ واحد مسکونی است که عملیات اجرایی آن از نیمه سال ۱۴۰۱ آغاز شده و امروز شاهد پیشرفت فیزیکی میانگین ۸۰ درصدی در کل این طرح هستیم.
اکبری فضلی از تحویل قطعی بخشی از واحدهای این طرح خبر داد و تصریح کرد: تا به امروز ۶۴ واحد از این مجموعه به شهروندان عزیز اهوازی تحویل داده شده و خانوادهها هماکنون در این واحدها مستقر شده و زندگی در این مجتمع جریان یافته است.
مدیرکل بنیاد مسکن خوزستان با تاکید بر روحیه جهادی کارکنان این مجموعه، بیان داشت: یکی از افتخارات بنیاد مسکن، توقفناپذیر بودن فعالیتهای عمرانی است، به نحوی که در طول ماههای اخیر و حتی در شرایط حساس جنگی کشور عملیات اجرایی در این طرح هیچگاه متوقف نشد و کارگاهها به صورت روزانه و در مواردی به صورت شبانه فعال بودند تا خللی در روند خانهدار شدن مردم ایجاد نشود.
وی درباره برنامههای آینده این طرح عنوان کرد: فاز دوم طرح که شامل ۹۶ واحد است، آمادهسازی شده و در فاز یک نیز که شامل ۲۹۵ واحد است، ۸۰ واحد دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد هستند؛ برنامهریزی لازم انجام شده است تا این ۸۰ واحد نیز در هفته دولت به بهرهبرداری رسیده و به متقاضیان تحویل داده شود.
اکبری فضلی با اشاره به فضای مثبت ایجاد شده در طرحهای مسکن استان گفت: آنچه امروز در این کارگاههای ساختمانی مشاهده میشود، تجلی امید، خودباوری و افتخار به توان داخلی است که نویدبخش آیندهای روشن برای تامین مسکن هماستانها خواهد بود.