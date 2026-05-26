نمایشگاه «از غبار روزگار تا آفتاب فتح» به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر و یادبود جنگ رمضان در شاهیندژ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نمایشگاهی با عنوان «از غبار روزگار تا آفتاب فتح» به مناسبت سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر قهرمان و یادبود دوران هشت سال دفاع مقدس، با حضور مسئولان شهرستانی در کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر آموزش و پرورش شاهیندژ گشایش یافت.
در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه مجموعهای از اسناد، تصاویر و آثار ارزشمند مرتبط با عملیات بیتالمقدس و حماسه آزادسازی خرمشهر، در معرض دید علاقهمندان و بازدیدکنندگان قرار گرفت.
این اقدام، یادآور مقاومت، ایثار و رشادتهای ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی بوده و فرصتی مغتنم برای آشنایی نسل جوان با تاریخ زرین انقلاب اسلامی فراهم میآورد.