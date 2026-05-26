رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرانزلی از آزادسازی ۱۱ هزار مترمربع زمین ملی در حاشیه تالاب بین المللی انزلی خبر داد و گفت: ۳۰۰ اصله نهال غیرمجاز هم قلع و قمع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سید حسن جعفری گفت: قطعه زمینی به مساحت تقریبی ۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع که از سوی افراد سودجو تصرف و نهال کاری شده بود، با حکم قضایی آزاد شد.

وی افزود: متصرفان در این زمین ملی بیش از ۳۰۰ اصله نهال صنوبر کاشته بودند که با دستور مقام قضایی، همه این نهال‌ها قلع و قمع و آثار تصرف از منطقه پاکسازی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست انزلی ضمن قدردانی از تعامل دستگاه قضا و نیروی انتظامی، گفت: این عملیات با همکاری واحد ماهروزه و یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان اجرا شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندرانزلی گفت: حاشیه تالاب‌ها به لحاظ زیستی از حساسیت بالایی برخوردار است و هرگونه تغییر کاربری و یا کاشت نهال بدون مجوز در این مناطق، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اکوسیستم منطقه وارد می‌کند.