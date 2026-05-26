پخش زنده
امروز: -
برنامههای «بهار جان»، «عید همدلی»، «قاب واژه ها» و «وطنم ایران»، از شبکههای رادیویی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با عید سعید قربان، سهشنبه ۵ ساعت ۲۲:۰۰، ویژهبرنامه «بهار جان» با نگاهی نو به جلوههای ایثار و گذشت، در فضایی سرشار از نشاط معنوی، مهمان خانههای گرم شنوندگان رادیو ایران میشود.
این برنامه تلاش دارد روایتگر زیباییهای عید قربان باشد و با بخشهای متنوعی همچون گفتوگو با کارشناسان دینی، بررسی آدابورسوم اقوام مختلف در عید قربان و بخشهای نمایشی طنز و شنیدنی، فضایی متفاوت و به یادماندنی برای مخاطبان رادیو ایران فراهم می کند.
در روز عید سعید قربان، رادیو ایران با ویژهبرنامه «عید همدلی»، با همراهی شنوندگان، عطر بندگی و ایثار را در فضای جامعه میپراکند.
مهرناز فقیهی و حامد نجمالهدی، مجریان توانمند این ویژهبرنامه، با لحنی صمیمانه و با بهرهگیری از بخشهای متنوع، مخاطبان را در جشن بزرگ بندگی همراهی می کنند.
هدف اصلی این ویژهبرنامه، تقویت حس نوعدوستی و به اشتراک گذاشتن شادیهای این عید بزرگ با تمامی هموطنان است.
شنوندگان رادیو ایران میتوانند ویژهبرنامه «عید همدلی» را چهارشنبه ۶ خردادماه، ساعت ۰۹:۰۰، به تهیهکنندگی زهرا قائدی دنبال کنند.
برنامه رادیویی «قاب واژه»، با هدف صیانت و ترویج زبان فارسی، هر روز ساعت ۱۵:۵۰، از شبکه رادیویی سلامت پخش میشود.
این برنامه با رویکردی تحلیلی به واژگان، ضربالمثلها و بررسی کلمات پرکاربرد در فضای مجازی میپردازد. «قاب واژه» تلاش دارد با نگاهی چندوجهی، مخاطبان را با غنای زبان فارسی آشنا کند.
از مهمترین بخشهای این برنامه، تبیین بیانات مقام معظم رهبری سیدمجتبی حسینی خامنهای در خصوص ضرورت پاسداشت زبان فارسی و نقش آن در هویت ملی است.
برنامه در بخشهای مختلف خود به معرفی واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی میپردازد و جایگزینهای مناسب برای کلمات بیگانه را بررسی میکند.
همچنین در بخش تحلیل زبان عامیانه، ریشهیابی اصطلاحات روزمره و کلمات بیگانه پرکاربرد در گفتار مردم با حضور کارشناسان واکاوی میشود.
بررسی گنجینه فرهنگ شفاهی از طریق ریشهیابی ضربالمثلهای پرکاربرد و همچنین تحلیل وضعیت زبان فارسی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی از دیگر محورهای اصلی این برنامه است.
«قاب واژه»، با نگاهی جامع، ضمن واکاوی الگوهای رفتاری کاربران در فضای اجتماعی، تلاش میکند تصویری روشن از وضعیت کنونی زبان فارسی ارائه دهد تا در کنار سرگرمی، آگاهیبخشی لازم برای حفظ اصالت و سلامت زبان فارسی در میان مخاطبان ترویج یابد.
گفتنی است، این برنامه هر روز مخاطبان را به سفری در اعماق واژهها دعوت میکند.
در آستانه فرا رسیدن عید سعید قربان، برنامه «وطنم ایران» از رادیو فرهنگ، در شب این عید بزرگ، با رویکردی ویژه به استقبال عید بندگی میرود.
این برنامه با بررسی ابعاد معنوی و اجتماعی عید سعید قربان، به تبیین جایگاه این روز در فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی پرداخته و حالوهوای مؤمنان را در آستانه این عید بزرگ روایت میکند.
شنوندگان رادیو فرهنگ میتوانند در شب عید سعید قربان، شنونده این ویژهبرنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ باشند.
روز عید سعید قربان نیز برنامه «به قربانت» روز عید بندگی و ایثار را جشن میگیرد، این برنامه با گروه برنامهساز «بنیان فردا» تهیه شده است و چهارشنبه ۶ خرداد، با فضایی شاد و معنوی روی آنتن میرود.
در این ویژهبرنامه تلاش شده است تا علاوه بر پاسداشت آیینهای عید بندگی، ابعاد تمدنی و درسهای اخلاقی این روز بزرگ برای جامعه امروز تبیین شود.
برنامه «به قربانت» به تهیهکنندگی محمدرضا حاجیحیدری و گویندگی حامد عباسی، ساعت ۱۰:۳۰، روی موج اف.ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می شود.