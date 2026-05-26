کره شمالی چند موشک به سمت دریای زرد شلیک کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاری یونهاپ، ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی بار دیگر به آزمایش موشکی مبادرت کرد.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی با اعلام این خبر تصریح کرد کره شمالی چندین موشک به سمت دریای زرد شلیک کرده است.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرده که در حال تجزیه و تحلیل جزئیات این پرتاب است. جزئیات بیشتری درباره این خبر، در دسترس نیست. به نظر میرسد کره شمالی چندین موشک، از جمله دستکم یک موشک بالستیک کوتاهبرد، را به سمت آبهای ساحل غربی خود شلیک کرده باشد. این اقدام پس از پرتاب دیگری از سوی کره شمالی انجام میشود که در ۱۹ آوریل انجام شد. هفت روز پیش، کره شمالی چندین موشک کوتاهبرد شلیک کرد و رسانههای دولتی آن را نمایشی از کلاهکهای بمب خوشهای توصیف کردند.