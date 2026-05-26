سرپرست گروه کاهش خطر در حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی از کاهش ۶ درصدی آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پیش از آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دکتر زکی‌پور، با ارائه آماری مقایسه‌ای از حوادث ترافیکی سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، از روند کاهشی در بسیاری از شاخص‌ها خبر داد.دکتر زکی‌پور نسبت به وضعیت ایمنی موتورسواران ابراز نگرانی کرد و گفت: متاسفانه برخلاف روند کاهشی در سایر بخش‌ها، در حوزه موتورسواران شاهد رشد مثبت ۲۳ درصدی در آمار حوادث بوده‌ایم. ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که کاهش سن جوانان برای دریافت گواهینامه رانندگی می‌تواند یکی از عوامل تاثیرگذار بر این افزایش آمار باشد.

وی همچنین به مهم‌ترین نکات آماری اشاره کرد و گفت: آمار کلی مجروحین و تصادفات در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با ۱۲ درصد کاهش مواجه بوده است. همچنین، در مجموع آمار زنان و مردان، افت ۶ درصدی در این شاخص مشاهده می‌شود.

سرپرست گروه کاهش خطر در حوادث و بلایای دانشگاه علوم پزشکی گفت: آمار متوفیان حوادث ترافیکی در سال ۱۴۰۴، با ۶ درصد کاهش رو‌به‌رو شده است که نشان‌دهنده بهبود نسبی در ایمنی راه‌ها است.

زکی پور افزود: بیشترین میزان بهبود عملکرد در بین وسایل نقلیه، مربوط به خودرو‌های سواری بوده است که شاهد ۴۶ درصد کاهش در آمار حوادث این بخش بوده‌ایم.

وی خاطر نشان کرد: آمار مجروحین دوچرخه‌سوار در سطح استان نیز با ۳۳ درصد کاهش، روند کاهشی قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وی در پایان با تاکید بر اهمیت حفظ جان شهروندان، صمیمانه از راکبان موتورسیکلت خواست تا حتماً از کلاه ایمنی استفاده کنند و ابراز امیدواری کرد که با رعایت قوانین و همراهی مردم، در سال ۱۴۰۵ شاهد افت ملموس آمار مجروحین و تلفات در حوزه موتورسواران باشیم.