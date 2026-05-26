شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن پاسداشت لحظات پرفیض دعای عرفه و همدلی با حجاج در منا و عرفات، از عموم مردم دعوت میکند در امتداد حماسهسازیهای این روزها و شبهای نورانی در میادین و خیابانها با حضوری پرشور، آگاهانه و ماندگار، افتخاری دیگر بیافرینند و بار دیگر به جهانیان ثابت کنند که ملت ایران، هرگز از آرمان برائت از مشرکان دست نخواهد کشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است: :
«بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِینَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِکِینَ»
امت شهیدپرور و قهرمان ایراناسلامی در اعلام انزجار از طاغوتهای زمان، بار دیگر با تأسی به آیه محکمه برائت، امشب، همزمان با لحظات سرنوشتساز حضور میلیونها حاجی بیتالله الحرام در سرزمینهای نورانی منا و عرفات، در اجتماعات عظیم «برائت از مشرکین» در میادین، خیابانها و مراکز تجمعی مردم در تهران و دیگر شهرهای ایران حضور یافته و فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» را به عنوان امتداد «لبیک» حجاج، به گوش جهانیان میرسانند.
این حضور، تحقق عینی «استمرار حرکت حجاج» در بستر تمدنی ایران اسلامی و تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای امامین انقلاب و لبیک به پیام ولی امر مسلمین و رهبر معظم انقلاب اسلامی است. امت ولایی ایران با این اجتماع، اعلام میدارد که دشمنی با جبههی استکبار، سلطهگری آمریکا و رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی، نه یک انتخاب تاکتیکی، که یک اصل راهبردی و خط قاطع ایمانی و سیاسی اسلام ناب محمدی (ص) است.
