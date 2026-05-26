بیش از ۲۰ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی در بخشهای مرزنآباد و چمستان رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس حوزه قضایی بخش مرزنآباد با اشاره به بازگشت ۱۳ هزار متر مربع از اراضی متصرفی به عرصه کشاورزی گفت: این اقدام در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها انجام شد و اراضی مذکور که با تغییر کاربری غیرمجاز دیوارکشی شده بود، با حکم قضایی قلع و قمع گردید.
مهدی اسلامی افزود: اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی برای ما بسیار بالاست و بهمنظور صیانت از این سرمایهها، هرگونه ساختوساز غیرمجاز، دیوارکشی، تفکیک و تغییر کاربری بدون اخذ مجوزهای قانونی، تخلف محسوب شده و با برخورد قاطع قضایی روبهرو خواهد شد.
وی گفت: صیانت از اراضی کشاورزی نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی و جلوگیری از تخریب منابع پایه تولید دارد و در این مسیر، همکاری مردم و دستگاههای اجرایی با مراجع قضایی بسیار مؤثر و راهگشا خواهد بود.
همچنین دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چمستان با اعلام خبر تخریب ۷ هزار و ۶۰۰ متر مربع از اراضی متصرفی در این بخش گفت: در راستای اجرای قانون، ۲۸ واحد بنای نیمهکاره و دو مورد دیوارکشی غیرمجاز در روستاهای بنفشه ده، حاجیکلا و سعادتآباد تخریب و بازپسگیری شد.
ایمان حسنزاده افزود: این ساختوسازها توسط افراد سودجو و با تصرف اراضی زراعی انجام شده بود که با برخورد قاطع قانونی در اسرع وقت به حالت سابق بازگشت؛ چرا که معتقدیم فرهنگسازی و ایجاد نظارت اجتماعی در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی برای نسل جدید بسیار حائز اهمیت است.