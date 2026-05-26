به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مراسم یادبود شهدای مدرسه میناب با عنوان «حضور، غیاب» با همکاری خانه سینما، خانه تئاتر و خانه موسیقی در خانه هنرمندان ایران کار خود را آغاز کرد.

در اولین اجرا پرویز پرستویی با «حضور و غیاب» نمادین جمعی از بچه‌های مدرسه میناب یاد آنها را گرامی داشت.

نکته حائز اهمیت در این اجرا بغض پرویز پرستویی حین خواندن نام ماکان نصیری (دانش آموزی که پیکرش مفقودالاثر است) بود.

پس از آن مرضیه برومند با یک اجرای تئاتری نقش یکی از مادران چشم انتظار میناب را به صحنه برد.

این برنامه به مدت یک هفته هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ در محوطه باز خانه هنرمندان برگزار می‌شود.

اجرای قطعات موسیقی، پرفورمنس، نمایش خیابانی توسط هنرمندان شناخته شده از جمله برنامه‌های است که هر شب در محوطه باز خانه هنرمندان اجرا خواهد شد.

این برنامه با همکاری خانه هنرمندان و شهرداری منطقه ۶ و با حمایت اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اجرا در می‌آید.