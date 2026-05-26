سرپرست فرمانداری شادگان گفت: تشدید نظارت بر واحدهای صنفی، بهویژه نانواییهای شهرستان با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و بهبود کیفیت نان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفریمفرد اظهار کرد: تامین کالا و بهویژه نان باکیفیت و به قیمت مصوب، خط قرمز دولت است و در همین راستا، تیمهای مشترک بازرسی با همکاری اتحادیهها و اتاق اصناف، عملکرد اصناف و نانوایان در شادگان را بهصورت مستمر و دقیق پایش خواهند کرد.
وی درباره برخوردهای قانونی پیشبینیشده برای متخلفان صنفی میگوید: هرگونه اقدام غیرقانونی، بهویژه قاچاق آرد، تعطیلی خودسرانه، کمفروشی و یا رعایت نکردن استانداردهای کیفیت نان، با برخورد آنی و بدون چشمپوشی روبهرو خواهد شد و در صورت محرز شدن تخلف، پلمب واحد صنفی و قطع سهمیه آرد در دستور کار قرار خواهد گرفت.
عفری مفرد بیان داشت: بجز برخوردهای سلبی با متخلفان، از نانوایان متعهد و قانونمداری که با تکریم مردم و عرضه نان باکیفیت فعالیت میکنند، حمایت ویژه خواهد شد و اختصاص سهمیه آرد تشویقی نیز برای این دسته از نانوایان در نظر گرفته میشود.
سرپرست فرمانداری شادگان با تاکید بر کافی بودن ذخیرههای آرد در شادگان، تصریح کرد: مردم، بهعنوان بازوان نظارتی دستگاههای اجرایی، در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، از جمله در نانواییها، موضوع را بلافاصله از طریق سامانه یکپارچه پاسخگویی ۱۲۴ گزارش دهند تا بازرسان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت در سریعترین زمان ممکن به موضوع رسیدگی کنند.
وی ادامه داد: از ابتدای جنگ تحمیلی سوم تاکنون، ۴۲ واحد صنفی متخلف، از جمله هفت نانوایی در شادگان، شناسایی و به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
شادگان در فاصله ۷۰ کیلومتری اهواز، مرکز استان خوزستان، واقع است.