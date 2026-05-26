رئیس شیلات دورود با اشاره به تولید سالانه ۱۰ هزار تنماهی در شهرستان گفت: هدفگذاری ما افزایش تولید ماهی به ۱۵ هزار تن در ۵ سال آینده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس شیلات شهرستان دورود با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد این شهرستان اظهار کرد: دورود هماکنون با در اختیار داشتن بیش از ۱۵۶ مزرعه فعال پرورش ماهی، سالانه ۱۰ هزار و ۷۵۰ تن گوشت ماهی تولید میکند که این میزان، این شهرستان را به یکی از قطبهای اصلی شیلات لرستان و کشور تبدیل کرده است.
مهران پولادوند، افزود: دو مجتمع بزرگ پرورش ماهیان سردابی، یک مجتمع عظیم گرمابی به مساحت ۴۳۰ هکتار، پنج مرکز تکثیر ماهیان حد واسط و چهار سایت قفسبندی در پشت سد مروک، بخشی از زیرساختهایی است که زنجیره تولید را در دورود تکمیل کرده است.
رئیس شیلات دورود با تأکید بر اثرات اقتصادی این صنعت تصریح کرد: فعالیت این مزارع بهصورت مستقیم و غیرمستقیم برای یک هزار و ۲۴۰ نفر اشتغالزایی کرده و نقشی کلیدی در رونق اقتصاد روستاها و مناطق محروم این شهرستان ایفا میکند.
پولادوند درباره بازار هدف محصولات گفت: ماهیان سردابی نظیر قزلآلا عمدتاً در بازار داخلی کشور توزیع میشوند، اما ماهیان گرمابی باکیفیت بالا (مانند کپور) پتانسیل صادراتی مناسبی به کشورهای حوزه خلیجفارس دارند که در صورت تحقق، نقش مؤثری در ارزآوری و اقتصاد مقاومتی خواهد داشت.
وی درباره چشمانداز توسعه شیلات در دورود گفت: هم اکنون دو سایت بزرگ در مرحله مطالعاتی و چندین مزرعه با تناژ بالا در فاز اجرایی قرار دارند. همچنین فعالیت دو کارخانه تولید خوراک ماهی در سطح شهرستان، زنجیره تأمین را تکمیل کرده است.
رئیس شیلات دورود گفت: بر اساس برنامه پنجساله، هدفگذاری شده است تا ظرفیت تولید شهرستان از مرز ۱۰ هزار تن عبور کرده و به ۱۵ هزار تن برسد.