به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ با هدف بهره‌مندی جامعه سخت‌کوش عشایری از نعمت انرژی، مرحله جدید واگذاری سامانه‌های خورشیدی قابل حمل در مناطق عشایری شمال استان کرمان آغاز شد.



در این طرح که با حمایت ویژه دولت همراه است، عشایر منطقه کِراسکین شهربابک از روشنایی پایدار بهره‌مند شدند.

مهدوی‌نیا، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در جریان سفر به شهرستان شهربابک و حضور در جمع عشایر غیور منطقه کِراسکین، از تداوم طرح برق‌رسانی به مناطق کم‌برخوردار خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت تأمین انرژی برای زندگی کوچ‌نشینی اظهار داشت: سامانه‌های خورشیدی واگذار شده، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که نیاز‌های اولیه و ضروری عشایر از جمله روشنایی، شارژ تلفن همراه و استفاده از رادیو را به طور کامل تأمین می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال کرمان با ارائه آماری از اقدامات انجام شده گفت: از سال گذشته تاکنون حدود ۶۲۵ پنل خورشیدی به مناطق عشایری تحویل داده شده است. در مرحله جاری نیز، ۶۶ دستگاه پنل خورشیدی با اعتباری بالغ بر ۲۳ میلیارد ریال میان ۶۶ خانوار عشایری در شهرستان شهربابک توزیع شد.

مهدوی‌نیا در خصوص نحوه تأمین اعتبار این طرح خاطرنشان کرد: ارزش هر یک از این سامانه‌ها حدود ۴۰۰ میلیون ریال است که در راستای حمایت از این قشر مولد، ۹۰ درصد هزینه توسط دولت تأمین شده و تنها ۱۰ درصد آن توسط خود عشایر پرداخت می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد که این روند در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت تا تمامی خانوار‌های عشایری منطقه که امکان اتصال به شبکه سراسری را ندارند، از نعمت برق برخوردار شوند.