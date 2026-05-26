در گرامیداشت سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی، از مقام شامخ جانبازان گرانقدر، رضا نوین‌چهره و یعقوب تقی‌دایی‌زاده در تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در گرامیداشت سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی، آیین تکریم و تجلیل از جانبازان سرافراز دوران دفاع مقدس در شهرستان سلماس برگزار شد.

در این مراسم که به پاس جانفشانی‌های رزمندگان اسلام در عملیات غرورآفرین بیت‌المقدس و سال‌های دفاع مقدس برگزار شد، از مقام شامخ جانبازان گرانقدر، رضا نوین‌چهره و یعقوب تقی‌دایی‌زاده تجلیل به عمل آمد.

در این آیین معنوی، با اشاره به رشادت‌های این دلاورمردان عنوان شد که جانباز سرافراز رضا نوین‌چهره با تحمل مجروحیت ۷۰ درصد، در منطقه عملیاتی سرمیرگان به مقام جانبازی نائل آمده و سال‌هاست مدال افتخار ایثار را بر سینه دارد.

همچنین در ادامه این مراسم از جانباز گرامی یعقوب تقی‌دایی‌زاده که در جریان عملیات سرنوشت‌ساز بیت‌المقدس و در راه آزادسازی خاک گلگون خرمشهر به درجه جانبازی نائل گشته است، تقدیر شد.

علی علایی فرماندار سلماس در این دیدار‌ها با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، اظهار داشت: امنیت و اقتدار امروز ایران اسلامی مدیون خون شهدا و صبر و استقامت جانبازان است