فعالیت قرارگاه نظارت بر بازار در تایباد
قرارگاه نظارت بر بازار با هدف رصد و پایش مستمر در تایباد فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرماندار شهرستان مرزی تایباد در حاشیه بازدید از نانواییهای تایباد گفت: گروههای مشترک متشکل از دادگستری، تعزیرات، بسیج، بهداشت و درمان، نیروی انتظامی، جهاد کشاورزی، صمت و اتاق اصناف به صورت عملیاتی و میدانی بر بازار این منطقه نظارت خواهند کرد.
حسین جمشیدی افزود: در این شرایط حساس کشور عدهای از افراد سودجو با احتکار و گرانفروشی به دنبال ناآرام کردن فضای بازار هستند که بدون شک دستگاههای نظارتی باید سختترین برخورد را با آنها داشته باشند.
او ادامه داد: برخورد با اصناف متخلف در دستور کار قرارگاه نظارت بر بازار این شهرستان قرار دارد و شناسایی کسبه و بازاریان با انصاف نیز باید در اولویت باشد.
جمشیدی با بیان این که مردم از دوگانگی قیمتها و گرانفروشی در یک بازار گلایهمند هستند، بیان کرد: مدیریت بازار در شرایط فعلی یک وظیفه مهم همگانی است و همه دستگاهها باید با تمام ظرفیت در میدان حضور داشته باشند.
شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد افزون بر سه هزار و ۵۰۰ واحد صنفی فعال دارد.