برای چهارمین سال متوالی دعای عرفه در بوستان جنگلی ناژوان اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر ناژوان شهرداری اصفهان گفت: این مراسم روحبخش امروز (سهشنبه) از ساعت ۱۵:۳۰ در میدان سهروردی، خیابان الفت، جاده سلامت شماره یک، حدفاصل پل نصر و پل قلمکار برگزار میشود.
مهدی قائلی افزود: افزود: این مراسم روحبخش با حضور، مناجات خوانی و سخنرانی حجت الاسلام نیلیپور و مداحان اهل بیت همراه با برنامههای جانبی به همت کانون خادمیاران رضوی، هیئت حسینی پامنار، سپاه امام رضا علیه السلام و سایر گروههای مردمی همکار برگزار میشود.
به گفته وی علاوه بر برقراری سرویس اتوبوسرانی شرایط لازم برای پارک خودرو شهروندان در پارکینگ شماره ۲ و ۳ ناژوان مهیا شده است.
قائلی افزود: چایخانه رضوی و غرفههای مشاوره و سایر برنامههای جانبی برنامهریزی و ارائه خدمت خواهد شد.