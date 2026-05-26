به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر ناژوان شهرداری اصفهان گفت: این مراسم روح‌بخش امروز (سه‌شنبه) از ساعت ۱۵:۳۰ در میدان سهروردی، خیابان الفت، جاده سلامت شماره یک، حدفاصل پل نصر و پل قلمکار برگزار می‌شود.

مهدی قائلی افزود: افزود: این مراسم روح‌بخش با حضور، مناجات خوانی و سخنرانی حجت الاسلام نیلی‌پور و مداحان اهل بیت همراه با برنامه‌های جانبی به همت کانون خادمیاران رضوی، هیئت حسینی پامنار، سپاه امام رضا علیه السلام و سایر گروه‌های مردمی همکار برگزار می‌شود.

به گفته وی علاوه بر برقراری سرویس اتوبوسرانی شرایط لازم برای پارک خودرو شهروندان در پارکینگ شماره ۲ و ۳ ناژوان مهیا شده است.

قائلی افزود: چایخانه رضوی و غرفه‌های مشاوره و سایر برنامه‌های جانبی برنامه‌ریزی و ارائه خدمت خواهد شد.