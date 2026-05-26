به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مهدی خزاعی با گرامیداشت ۵ خرداد روز نسیم مهر، روز حمایت از خانواده زندانیان گفت:این نهاد در راستای وظایف حمایتی خود و به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، نگاه ویژه‌ای به معیشت و کرامت خانواده‌های زندانیان دارد.



وی با اشاره به اولویت توانمندسازی این خانواده‌ها افزود: در سال گذشته با هدف ایجاد درآمد پایدار و استقلال معیشتی به تعداد ۷۵۰ خانوار از خانواده‌های زندانیان تحت حمایت، تسهیلات خود اشتغالی، در زمینه‌های دامپروری، کشاورزی، صنایع دستی، فرش و گلیم، خدماتی و صفحه خورشیدی مساعدت شده است.



معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام‌خمینی (ره) خراسان‌جنوبی گفت: این حمایت‌ها صرفا محدود به پرداخت تسهیلات نبوده بلکه ارائه بسته‌های آموزشی مهارت آموزی در قالب دوره‌های کوتاه مدت، برقراری مستمری، ارائه خدمات دانش آموزی، جهیزیه، خدمات درمانی و سایر را نیز شامل می‌شود.

خزاعی افزود: سیاست اصلی این نهاد تبدیل حمایت‌های کوتاه مدت به توانمندسازی پایدار است تا خانواده زندانیان با ارتقای مهارت و ایجاد اشتغال از چرخه حمایتی خارج شده و به ثبات اقتصادی دست یابند.

وی گفت: شناسایی دقیق نیازمندی‌های این قشر و ارائه خدمات متناسب با شرایط آنان از اولویت کاری کمیته امداد بوده تا از این طریق مشکلات معیشتی خانواده‌های زندانیان کاهش یابد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام‌خمینی (ره) خراسان‌جنوبی افزود: حمایت‌های مادی و معنوی کمیته امداد تنها به دوران محکومیت محدود نمی‌شود، بلکه بر اساس معرفی انجمن حمایت از زندانیان حداکثر تا یکسال پس از آزادی سرپرست نیز ادامه می‌یابد تا بازگشت وی به زندگی اجتماعی و تامین معاش خانواده با سهولت بیشتری صورت پذیرد.