پخش زنده
امروز: -
مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تاکنون ۹۶۵ هزار نفر برای آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو معلم ۱۴۰۵ ثبت نام کرده اند.
به گزارش خبرگزای صداوسیما، دکتر کریمیان گفت: متقاضیان شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ در رشتههای با آزمون در دورههای روزانه، نوبت دوم، روزانه-غیردولتی، مجازی غیرانتفاعی، مشترک، پردیس خودگردان و شهریهپرداز، دانشگاه پیامنور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و رشتههای تحصیلی با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ، تا روز جمعه ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ فرصت دارند ؛ از طریق تارنمای این سازمان به نشانی www.sanjesh.org برای شرکت در این آزمون ثبتنام کنند.
وی گفت: لازم به توضیح است، زمان برگزاری آزمون، به محض فراهم شدن شرایط برگزاری، متعاقباً از طریق تارنمای این سازمان اطلاعرسانی خواهد شد.