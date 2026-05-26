به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مستند تاریخی (زری خانم ) ازتولیدات صداوسیمای مرکز آذربایجان غربی برای نخستین بار با حضور چهره های فرهنگی و هنری آذربایجان غربی در تالار وحدت ارومیه به نمایش درآمد.

این مستند به معرفی شخصیت مبارزاتی زری خانم از شیر زنان شهرستان خوی در سال ۱۲۹۷ شمسی و وقایع تاریخی آن دوران پرداخته شده است.

مستند زری خانم که با پشتوانه قوی پژوهشی می‌کوشد تصویرگر و راوی بخشی از تاریخ پرافتخار این مرزوبوم باشد. اثری که توجه بسیاری از هنرمندان نامی و مسئولان دستگاه‌های مختلف را به خود جلب کرده و سند محکم و معتبری از اتحاد و همبستگی ایرانیان در مقابله با بیگانگان در طول تاریخ است.

«رزی خانم» عنوان مستند حماسی و بازسازی شده از شجاعت بانویی شجاع از دیار آذربایجان است که برای مانایی سرزمین مادری‌اش، مردان را به نبرد با دشمن فراخوان شیر زنانه می‌دهد.

مستند بازسازی شده «زری خانم» روایت مقاومت مردم شهر خوی در برابر متجاوزان به کشور و منطقه آذربایجان در زمان جنگ جهانی اول است. ساخت این مستند ۶۰ دقیقه‌ای به تهیه کنندگی و کارگردانی احد عبادی با ۲۰ بازیگر اصلی و ۲۰۰ بازیگر فرعی از هفتم مهرسال گذشته آغاز شد

فیلمبرداری این اثر از محل تاریخی دروازه سنگی شهرستان خوی آغاز شده و پس فیلمبرداری چند روزه در روستای عسگرآباد کوه ارومیه در دروازه سنگی خوی به ایستگاه پایانی خود رسید.