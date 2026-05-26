به‌گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، حجت الاسلام محمدرضا اسماعیل پور بیان کرد: مراسم معنوی دعای عرفه سه‌شنبه پنجم خرداد همزمان با نهم ذی‌الحجه، ساعت ۱۷ در بقاع متبرکه و امامزادگان شاخص سراسر استان با حضور دلدادگان و عاشقان الهی برگزار می‌شود.

وی به جزئیات برگزاری این مراسم در شهرستان‌ها پرداخت و افزود: دعای پرفیض عرفه در شهرستان بوشهر در امامزادگان عبدالمهیمن (ع)، محمدبن باقر (ع) (خواجه‌ها)، حسن و جعفر (ع) (ریشهر)، قاسم (ع) (کوی شغاب) و هاشم (ع) (پایگاه هوایی بوشهر)، در شهرستان تنگستان امامزادگان میراحمد (ع) (اهرم)، زیدبن علی (ع) (روستای گلنگون)، شاه نعمت‌الله (ع) (شهر آباد)، امیرکبیر (روستای چاه‌پی) و امامزادگان ابراهیم و عبدالله (بندر عامری)، در شهرستان دشتستان بقاع متبرکه ابراهیم (ع) (شهر کلمه)، شاهزاده احمد (ع) (دالکی)، شاه قطب‌الدین حیدر (روستای درودگاه)، شاه نورالله (روستای بنداروز)، سیدمحمد سجاد (برازجان) و آقا میرهداف (سعدآباد) برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در شهرستان دشتی امامزادگان بدرمنیر (روستای بامنیر)، حسن و جعفر (روستای کردوان) و زین‌العابدین (روستای عربی)، در شهرستان دیر امامزاده محمد (ع) (بردخون کهنه)، امامزادگان محمد شهنیاء و سیدجمال‌الدین (بردستان)، در شهرستان‌های کنگان و جم امامزاده شاه حسین (ع) (شهر بنک - کنگان) و امامزاده سیدحبیب‌الله (ع) (شهر ریز - جم) و در شهرستان‌های گناوه و دیلم امامزاده سلیمان بن علی (ع) (گناوه) و امامزاده حسن (ع) (دیلم) محل برگزاری دعای عرفه است.