

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، با اشاره به اهمیت بذر استاندارد در افزایش بهره‌وری و کاهش ریسک تولید، گفت: برش تولید بذر برای سال زراعی جاری بر اساس توان شرکت‌ها تعیین شده است



هادی باقری افزود: به‌منظور توسعه ارقام جدید و کارآمد، مقایسه ارقام مختلف سویا در قالب همکاری مرکز تحقیقات استان، مدیریت هماهنگی ترویج، معاونت بهبود تولیدات گیاهی و شرکت‌های تولیدکننده در مراکز اصلی تولید کلزا اجرایی شده است

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۸۰ تن بذر گواهی‌شده سویا بین بهره‌برداران سویاکار استان توزیع شده است، ادامه داد: با توجه به اینکه نزدیک به ۴۰ روز تا پایان زمان مناسب کشت سویا در استان باقی مانده، سازمان جهاد کشاورزی مازندران آمادگی کامل دارد نیاز کشاورزان به بذر‌های استاندارد سویا در ارقام مختلف را به‌طور کامل مرتفع کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: کشاورزان می‌توانند برای دریافت بذر مورد نیاز خود به مراکز مجاز توزیع مراجعه کنند.



باقری افزود: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با پایش مستمر بازار بذر و هماهنگی با شرکت‌های تولیدکننده، تضمین می‌کند که هیچ یک از سویاکاران استان با کمبود بذر گواهی‌شده مواجه نشوند.