استاندار مازندران از اختصاص اعتبار ۱.۵ همت برای ساماندهی پسماند آمل و اتمام این طرح ظرف ۶ ماه آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران با اشاره به اهمیت مسئله پسماند در آمل که از ابرپروژههای استان محسوب میشود، گفت: طبق اعلام مسئولان شهری و فرمانداری ویژه آمل، عملیات اجرایی طرح ساماندهی پسماند در این شهرستان آغاز شده و بر اساس برنامهریزیها، تا ۶ ماه آینده نهایی شده و در اختیار مردم قرار میگیرد.
مهدی یونسی رستمی افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر ۱.۵ همت (۱۵۰۰ میلیارد تومان) یکی از حیاتیترین طرحهایی است که میتواند معضل دیرینه زباله در این منطقه را برای همیشه حل کند و تاثیر مستقیمی بر سلامت محیطزیست داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در نشست با روابطعمومیهای استان تصریح کرد: روابطعمومیها در عصر فناوری باید پژوهشمحور، خلاق و مسئلهشناس باشند و فراتر از منتشرکننده صرفِ اخبار، نقش مشاور صدیق مدیران و صدای گویای مردم در درون دستگاهها را ایفا کنند.
استاندار مازندران ادامه داد: یک روابطعمومی موفق باید قبل از بحران هشدار دهد، در زمان بحران آرامش بیافریند و با تبیین درست خدمات، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را بازسازی کند، چرا که در شرایط فعلی، کوچکترین خطای رسانهای میتواند هزینه اجتماعی بزرگی ایجاد کند.
یونسی رستمی خاطرنشان کرد: مازندران سرزمین فرهنگ، تولید و سرمایههای انسانی است و تبیین دقیق خدمات نظام در این حوزهها، بدون حضور روابطعمومیهای شجاع، آگاه و امیدآفرین که واقعیتها را به درستی منعکس میکنند، ممکن نخواهد بود.