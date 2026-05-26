مدیرکل خزانهداری شهرداری تهران، تمهیدات جدید برای حمایت از آسیبدیدگان جنگ تحمیلی سوم را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جلسه هماهنگی خدمات شهرداری تهران به آسیبدیدگان جنگ تحمیلی سوم با حضور مدیرکل خزانهداری شهرداری، مشاور معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری و معاونین مالی مناطق ۲۲ گانه شهرداری برگزار شد.
شربتی ، مدیرکل خزانهداری شهرداری تهران در تشریح اقدامات شهرداری برای آسیبدیدگان جنگ گفت: در راستای تاکید شهردار تهران، روند رسیدگی به آسیبدیدگان با استفاده از همه ظرفیتها و ابزار مدیریت شهری ادامه دارد و از این حیث معاونت مالی در کنار معاونین مالی مناطق ۲۲ گانه نقش پشتیبان و حامی را ایفا میکنند.
شربتی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در خصوص تامین خسارات آسیبدیدگان افزود: ابتدا مقرر شد، پرداخت خسارت وسایل منزل آسیبدیدگان جنگ را دولت تامین کند، اما میزان اختصاص منابع از سوی دولت به این بخش کافی نبود و شهرداری در این حوزه نیز مسئولیت اجتماعی را پذیرفت و مسیری برای پرداخت هدیه بلاعوض در پیش گرفت.
وی با اشاره به تخصیص هدیه شهردار تهران برای تأمین اثاثیه ضروری آسیبدیدگان جنگ تحمیلی سوم تصریح کرد: در راستای تاکیدات شهردار تهران مقرر شد، این مبلغ به صورت کارت رفاهی پرداخت شود. البته تاکید میشود، هدیه مذکور به منزله جبران خسارت لوازم خانگی آسیبدیدگان نیست و فرآیند جبران خسارات، بر اساس ارزیابیهای تخصصی، انجام خواهد شد.
مدیرکل خزانهداری شهرداری تهران ادامه داد: همچنین در راستای حمایت از خانوادههای آسیبدیده از جنگ تحمیلی و با دستور شهردار تهران و همت حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران توزیع کارتهای رفاهی خرید انجام خواهد شد.
وی در ادامه به پرداخت ودیعه مسکن اشاره کرد و افزود: با تاکید شهردار تهران و هماهنگی با معاونت شهرسازی مقرر شد؛ مبلغی از محل درآمدهای شهرداری جهت ودیعه مسکن، تامین و به مناطق پرداخت شده است، همچنین حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان وام ۴ درصدی از بانک شهر برای این موضوع در نظر گرفته شده است.
شربتی گفت: مقرر شد، تسهیلگری برای دریافت وام آسیبدیدگان جنگ رمضان در اسرع وقت انجام شود که بازپرداخت وام بعد از دو سال و به صورت یکجا خواهد بود و اگر هم سودی به آن تعلق بگیرد، شهرداری آن را میپردازد.
توزیع «کارت رفاهی بانک شهر» در میان خانوادههای آسیبدیده از جنگ
در ادامه این نشست حیاتیپور مشاور و مدیر حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز با اشاره به توزیع «رفاه کارت بانک شهر» برای آسیبدیدگان جنگ تحمیلی سوم گفت: با دستور شهردار تهران و طی مذاکرات صورت گرفته با بانک شهر و یک فروشگاه معتبر عرضه لوازم خانگی بادوام، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان «کارت رفاهی بانک شهر» به این عزیزان تعلق میگیرد.
وی افزود: تمامی تخفیفهای نقدی خرید کالاها، شامل کارت رفاهی بانک شهر نیز شده و کارمزد صدور کارت نیز از طرف بانک شهر لحاظ نمیشود.
حیاتی پور گفت: همچنین در راستای رفاه حال آسیبدیدگان جنگ رمضان و پشتیبانی از فرآیند تأمین کالا، نماینده شهرداری تهران در محل عرضه فروشگاه لوازم خانگی مستقر است.
«ودیعه مسکن»، «رفاه کارت شهر» و «برات کارت» برای آسیب دیدگان جنگ
مدیرکلخزانهداری شهرداری تهران در ادامه این نشست گفت: در راستای تاکیدات شهردار تهران، علاوه بر اقدامات قبلی در زمینه امدادرسانی و اسکان در مراکز اقامتی، سیاستهای حمایتی «ودیعه مسکن»، «رفاه کارت شهر» و «برات کارت» برای آسیب دیدگان در حال اجرا است و تاکید میشود خانوادههای ساکن در هتل، هرچه سریعتر، در منازل بازسازی شده خود و یا اسکان موقت در منازل استیجاری، ساکن شده و تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: برای تعمیرات جزیی و متوسط ساختمانهای آسیبدیده برات کارت یک روزه از طریق بانک شهر صادر میشود و برای تعمیرات ۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان کارکرد دارد.
گفتنی است، در خلال این نشست، معاونین مالی مناطق ۲۲ گانه شهرداری به ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای خود در خصوص «اجرای دستورالعمل حمایتی بازسازی جنگ شهرداری» پرداختند.