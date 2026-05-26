به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جلسه هماهنگی خدمات شهرداری تهران به آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی سوم با حضور مدیرکل خزانه‌داری شهرداری، مشاور معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری و معاونین مالی مناطق ۲۲ گانه شهرداری برگزار شد.

شربتی ، مدیرکل خزانه‌داری شهرداری تهران در تشریح اقدامات شهرداری برای آسیب‌دیدگان جنگ گفت: در راستای تاکید شهردار تهران، روند رسیدگی به آسیب‌دیدگان با استفاده از همه ظرفیت‌ها و ابزار مدیریت شهری ادامه دارد و از این حیث معاونت مالی در کنار معاونین مالی مناطق ۲۲ گانه نقش پشتیبان و حامی را ایفا می‌کنند.

شربتی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در خصوص تامین خسارات آسیب‌دیدگان افزود: ابتدا مقرر شد، پرداخت خسارت وسایل منزل آسیب‌دیدگان جنگ را دولت تامین کند، اما میزان اختصاص منابع از سوی دولت به این بخش کافی نبود و شهرداری در این حوزه نیز مسئولیت اجتماعی را پذیرفت و مسیری برای پرداخت هدیه بلاعوض در پیش گرفت.

وی با اشاره به تخصیص هدیه شهردار تهران برای تأمین اثاثیه ضروری آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی سوم تصریح کرد: در راستای تاکیدات شهردار تهران مقرر شد، این مبلغ به صورت کارت رفاهی پرداخت شود. البته تاکید می‌شود، هدیه مذکور به منزله جبران خسارت لوازم خانگی آسیب‌دیدگان نیست و فرآیند جبران خسارات، بر اساس ارزیابی‌های تخصصی، انجام خواهد شد.

مدیرکل خزانه‌داری شهرداری تهران ادامه داد: همچنین در راستای حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی و با دستور شهردار تهران و همت حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران توزیع کارت‌های رفاهی خرید انجام خواهد شد.

وی در ادامه به پرداخت ودیعه مسکن اشاره کرد و افزود: با تاکید شهردار تهران و هماهنگی با معاونت شهرسازی مقرر شد؛ مبلغی از محل درآمد‌های شهرداری جهت ودیعه مسکن، تامین و به مناطق پرداخت شده است، همچنین حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان وام ۴ درصدی از بانک شهر برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

شربتی گفت: مقرر شد، تسهیل‌گری برای دریافت وام آسیب‌دیدگان جنگ رمضان در اسرع وقت انجام شود که بازپرداخت وام بعد از دو سال و به صورت یکجا خواهد بود و اگر هم سودی به آن تعلق بگیرد، شهرداری آن را می‌پردازد.

توزیع «کارت رفاهی بانک شهر» در میان خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ

در ادامه این نشست حیاتی‌پور مشاور و مدیر حوزه معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز با اشاره به توزیع «رفاه کارت بانک شهر» برای آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی سوم گفت: با دستور شهردار تهران و طی مذاکرات صورت گرفته با بانک شهر و یک فروشگاه معتبر عرضه لوازم خانگی بادوام، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان «کارت رفاهی بانک شهر» به این عزیزان تعلق می‌گیرد.

وی افزود: تمامی تخفیف‌های نقدی خرید کالاها، شامل کارت رفاهی بانک شهر نیز شده و کارمزد صدور کارت نیز از طرف بانک شهر لحاظ نمی‌شود.

حیاتی پور گفت: همچنین در راستای رفاه حال آسیب‌دیدگان جنگ رمضان و پشتیبانی از فرآیند تأمین کالا، نماینده شهرداری تهران در محل عرضه فروشگاه لوازم خانگی مستقر است.

«ودیعه مسکن»، «رفاه کارت شهر» و «برات کارت» برای آسیب دیدگان جنگ

مدیرکل‌خزانه‌داری شهرداری تهران در ادامه این نشست گفت: در راستای تاکیدات شهردار تهران، علاوه بر اقدامات قبلی در زمینه امدادرسانی و اسکان در مراکز اقامتی، سیاست‌های حمایتی «ودیعه مسکن»، «رفاه کارت شهر» و «برات کارت» برای آسیب دیدگان در حال اجرا است و تاکید می‌شود خانواده‌های ساکن در هتل، هرچه سریع‌تر، در منازل بازسازی شده خود و یا اسکان موقت در منازل استیجاری، ساکن شده و تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: برای تعمیرات جزیی و متوسط ساختمان‌های آسیب‌دیده برات کارت یک روزه از طریق بانک شهر صادر می‌شود و برای تعمیرات ۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان کارکرد دارد.

گفتنی است، در خلال این نشست، معاونین مالی مناطق ۲۲ گانه شهرداری به ارائه نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص «اجرای دستورالعمل حمایتی بازسازی جنگ شهرداری» پرداختند.