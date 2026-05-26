به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مراد فتحی با بیان اینکه پارسال، با همیاری ارزشمند خیرین، مبلغ ۹۵ میلیارد تومان جمع‌آوری و زمینه آزادی ۱۲۰۰ زندانی جرایم غیرعمد استان فراهم شد، ابراز امیدواری کرد که با برگزاری جشن‌های گلریزان که امسال در شهرستان‌های سلماس، بوکان و خوی برگزار شده است، شاهد بازگشت هر چه بیشتر این افراد به آغوش گرم خانواده‌هایشان باشیم.

فتحی تاکید کرد: زندانیان جرایم غیرعمد، مجرم یا بزهکار تلقی نمی‌شوند و زندانی‌شدن سرپرست خانوار، علاوه بر مشکلات مالی عدیده برای خانواده، تبعات اجتماعی گسترده‌ای را به همراه دارد.

مدیرکل زندان‌های استان همچنین به نامگذاری ۵ خرداد به عنوان «روز نسیم مهر» اشاره کرد و هدف از این نامگذاری را حمایت از خانواده زندانیان دانست.

خیرین می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۹۵۴۲۰ نزد بانک ملی واریز نمایند.