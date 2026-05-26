مدیرکل زندانهای آذربایجان غربی: در حال حاضر ۱۱۰۰ زندانی با جرایم غیرعمد مالی در این استان در انتظار مساعدت و حمایتهای مالی خیرین خداشناس هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مراد فتحی با بیان اینکه پارسال، با همیاری ارزشمند خیرین، مبلغ ۹۵ میلیارد تومان جمعآوری و زمینه آزادی ۱۲۰۰ زندانی جرایم غیرعمد استان فراهم شد، ابراز امیدواری کرد که با برگزاری جشنهای گلریزان که امسال در شهرستانهای سلماس، بوکان و خوی برگزار شده است، شاهد بازگشت هر چه بیشتر این افراد به آغوش گرم خانوادههایشان باشیم.
فتحی تاکید کرد: زندانیان جرایم غیرعمد، مجرم یا بزهکار تلقی نمیشوند و زندانیشدن سرپرست خانوار، علاوه بر مشکلات مالی عدیده برای خانواده، تبعات اجتماعی گستردهای را به همراه دارد.
مدیرکل زندانهای استان همچنین به نامگذاری ۵ خرداد به عنوان «روز نسیم مهر» اشاره کرد و هدف از این نامگذاری را حمایت از خانواده زندانیان دانست.
خیرین میتوانند کمکهای نقدی خود را به شماره حساب ۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۰۹۵۴۲۰ نزد بانک ملی واریز نمایند.