برگزاری اجتماع بزرگ جانفدایان در ساوجبلاغ
اجتماع بزرگ جانفدایان ساوجبلاغ با محوریت سازماندهی نیروهای مردمی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
اجتماع بزرگ جانفدایان شهرستان ساوجبلاغ با حضور گسترده نیروهای مردمی، مسئولان و فعالان فرهنگی و اجتماعی در سالن هزار نفره ۹ دی شهر هشتگرد برگزار شد.
این همایش در راستای تبیین مأموریتهای «طرح جانفدا» و با هدف سازماندهی نیروهای مردمی برای ایفای نقش در عرصههای مختلف خدمترسانی و پشتیبانی برگزار شد. در این آئین، اهمیت مشارکت مردمی، نحوه اجرای طرح و ضرورت آمادگی و حضور میدانی نیروهای داوطلب تشریح شد.
سید مجید زنجانی جانشین سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز و مسئول ساماندهی نیروهای مردمی، در این اجتماع با تأکید بر برنامهریزی، آموزش و استفاده از ظرفیتهای مردمی گفت: هر فرد باید متناسب با توانایی و تخصص خود در میدان خدمت حضور داشته باشد و هر کاری که از دستش برمیآید برای کمک و پشتیبانی انجام دهد.
همچنین سرهنگ علیزاده فرمانده سپاه ساوجبلاغ از آغاز آموزشهای تخصصی از جمله آموزش اسلحه خبر داد و گفت: این آموزشها در مسجدی که به نام «دوکوهه» نامگذاری شده و همچنین در اجتماعات شبانه برگزار میشود تا نیروهای مردمی با آمادگی و انسجام بیشتری در عرصههای مختلف حضور داشته باشند.
برگزاری کارگاه آموزشی، تکمیل اطلاعات شرکتکنندگان در سامانه «جانفدا» و همچنین اهدای تابلوی نفیس خوشنویسی مزین به آیه شریفه «وَما رَمَیتَ اِذ رَمَیتَ وَ لکِنَّ اللهَ رَمی» به سردار موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بخش پایانی این همایش بود.