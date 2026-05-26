به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، اجتماع بزرگ جانفدایان شهرستان ساوجبلاغ با حضور گسترده نیرو‌های مردمی، مسئولان و فعالان فرهنگی و اجتماعی در سالن هزار نفره ۹ دی شهر هشتگرد برگزار شد.

این همایش در راستای تبیین مأموریت‌های «طرح جانفدا» و با هدف سازماندهی نیرو‌های مردمی برای ایفای نقش در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی و پشتیبانی برگزار شد. در این آئین، اهمیت مشارکت مردمی، نحوه اجرای طرح و ضرورت آمادگی و حضور میدانی نیرو‌های داوطلب تشریح شد.

سید مجید زنجانی جانشین سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز و مسئول ساماندهی نیرو‌های مردمی، در این اجتماع با تأکید بر برنامه‌ریزی، آموزش و استفاده از ظرفیت‌های مردمی گفت: هر فرد باید متناسب با توانایی و تخصص خود در میدان خدمت حضور داشته باشد و هر کاری که از دستش برمی‌آید برای کمک و پشتیبانی انجام دهد.

همچنین سرهنگ علیزاده فرمانده سپاه ساوجبلاغ از آغاز آموزش‌های تخصصی از جمله آموزش اسلحه خبر داد و گفت: این آموزش‌ها در مسجدی که به نام «دوکوهه» نامگذاری شده و همچنین در اجتماعات شبانه برگزار می‌شود تا نیرو‌های مردمی با آمادگی و انسجام بیشتری در عرصه‌های مختلف حضور داشته باشند.

برگزاری کارگاه آموزشی، تکمیل اطلاعات شرکت‌کنندگان در سامانه «جانفدا» و همچنین اهدای تابلوی نفیس خوشنویسی مزین به آیه شریفه «وَما رَمَیتَ اِذ رَمَیتَ وَ لکِنَّ اللهَ رَمی» به سردار موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بخش پایانی این همایش بود.