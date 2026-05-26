به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است:

برادر مجاهد و خستگی‌ناپذیر، جناب آقای محمدباقر قالیباف

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم؛

انتخاب مجدد، شایسته و مبارک جنابعالی به عنوان رئیس قوه مقننه در سومین سال از دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، با رای قاطع نمایندگان محترم خانه ملت را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

امروز که ایران اسلامی عزیز در شرایط متأثر از جنگی ترکیبی نابرابر و تمام‌عیار آمریکایی– صهیونی و ایادی منطقه‌ای آن قرار دارد، نقش مجلس شورای اسلامی به عنوان ستون پشتیبان سیاستهای دفاعی، تولید بازدارندگی برای کشور و تقویت پشتوانه مردمی و قانونی نیروهای مسلح، خطیر و بی‌بدیل میباشد.

بی‌تردید پیشینه درخشان آن برادر عالیقدر در فرماندهی میدان‌های نبرد حق علیه باطل در دوران دفاع مقدس و نیز تجربه گرانسنگ مدیریت کلان کشور از جمله در خانه ملت، این اطمینان را ایجاد می‌کند که مجلس شورای اسلامی در این برهه حساس، در مسیر تقویت بازدارندگی همه‌جانبه، تأمین نیازمندی‌های دفاعی، حمایت از دیپلماسی مقاومت و پشتیبانی از رزمندگان اسلام، گام‌های بلند و استوار برخواهد داشت.

ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء(ص)، با تأکید بر تعامل نزدیک، مستمر و فرابخشی با مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی تقنینی و نظارتی نظام، بر این باور است که وحدت قوا در شرایط خطیر کنونی، خط مقدم خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن میباشد.

عزت، سربلندی و توفیقات روزافزون جنابعالی، هیئت رئیسه و همه نمایندگان انقلابی و محترم مجلس شورای اسلامی را در تحقق سیاستهای کلی نظام اسلامی بویژه در سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی» از درگاه خداوند متعال و تحت توجهات خاصه حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و زعامت حضرت امام سیدمجتبی حسینی خامنهای(حفظهالله) مسئلت مینمایم.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء(ص) و جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی