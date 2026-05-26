کاراته بعد از پنجاه سال فعالیت در ایران صاحب خانه‌ای اختصاصی شد؛ خانه‌ای که قرار است مرکز رفت‌وآمد قهرمانان، اردو‌ها و برنامه‌های فنی کشور باشد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرکز آموزش تیم‌های ملی کاراته جمهوری اسلامی ایران دوشنبه ۴ خردادماه با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان افتتاح شد.

در مراسم افتتاح خانه کاراته، سیدعباس موسوی معاون رئیس‌جمهور، سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای، محمدعلی ثابت‌قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، کاوه احمدی مدیرکل دفتر تشریفات ریاست‌جمهوری و مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته حضور داشتند.