در هشتاد و ششمین شب شهادت جانسوز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، جای‌جای شهرستان‌های استان تهران به صحنه تجلی وفاداری و ایستادگی مردمی تبدیل شد که با تجمعات خودجوش، بر عهد ابدی خود با ولایت و رهبری جدید تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شب گذشته، پهنه‌ی استان تهران شاهد یکی از استثنایی‌ترین جلوه‌های حضور مردمی در تاریخ انقلاب بود. مردم ولایت‌مدار در تمامی شهرستان‌ها، در هشتاد و ششمین قرار عاشقی خود، به خیابان‌ها آمدند تا نشان دهند شعله‌ی ارادت به رهبر فقید انقلاب هرگز سرد نخواهد شد.

حاضران در این مراسم‌ها ضمن سوگواری در فراق رهبر عزیز خود، با حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب، تجدید میثاقی دوباره کرده و اعلام داشتند که در مسیر اقتدار ایران اسلامی و صیانت از میراث شهیدان، مستحکم‌تر از گذشته ایستاده‌اند.