به گزارش خبرگزاری صدا و سمای استان لرستان، مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان در حاشیه اجرای طرح مهتاب اظهار کرد: دو مزرعه استخراج غیرمجاز رمزارز در استان شناسایی شد که در مجموع ۷۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از این مراکز کشف و ضبط شد.



شیرزاد جمشیدی؛ افزود: طرح مهتاب باهدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، مقابله با انشعابات غیرمجاز، ارتقای پایداری شبکه و تأمین برق مطمئن برای مشترکان در سطح استان در حال اجراست و گروه های عملیاتی شرکت توزیع برق لرستان به‌صورت جهادی و مستمر در این طرح مشارکت دارند.



مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان تصریح کرد: در نخستین روز اجرای این رزمایش ، ۶۵ گروه عملیاتی در بخش‌های جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، تست و بازرسی، نصب و تعویض کنتور و انجام اقدامات فنی در سطح استان فعال بودند.



جمشیدی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات انجام شده در قالب این طرح گفت: در این مانور، بازرسی و تست مکان‌های تجاری، چاه‌های کشاورزی و پاک‌سازی ورودی شهر‌ها و محور‌های روستایی انجام شد و در نتیجه آن ۳۴۸ مورد برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد.



وی ادامه داد: همچنین ۸۵۶ متر کابل مربوط به انشعابات غیرمجاز جمع‌آوری، ۲۲۷ دستگاه کنتور جدید نصب، ۱۰۵ انشعاب غیردائم برقرار، ۳۷ شمارنده نصب و ۸۱ کنتور معیوب نیز تعویض شد.



مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان خاطرنشان کرد: در بخش پایش و کنترل مصرف نیز ۳۲۱ مورد چاه کشاورزی و مشترکان عادی مورد تست و بررسی قرار گرفتند و ۱۱ مورد برق غیرمجاز دیماندی نیز شناسایی شد.



جمشیدی افزود: در ادامه برخورد قانونی با متخلفان، ۱۰ پرونده برق غیرمجاز در واحد‌های حقوقی استان تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.