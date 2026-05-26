کاروان پیاده انصارالحسین در مسیر حرکت به سمت کربلا، وارد روستای سرهنگ تربت حیدریه شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، محمد رجبی، مسئول این کاروان گفت: صد و پنجاه عضو این کاروان در مدت ۷۵ روز فاصله مشهد تا کربلای معلی را طی میکنند تا در مراسم اربعین حسینی شرکت کنند.

وی افزود: کاروان پیاده انصارالحسین بعد از سه روز پیاده روی از مشهد و طی ۱۱۵ کیلومتربه روستای سرهنگ بخش رخ رسیدند و مورد استقبال اهالی این روستا قرار گرفتند.

محمد رجبی، گفت: کوچک‌ترین زائر در این کاروان ۱۱ سال و مسن‌ترین زائر نیز ۸۷ ساله است و اعضای این کاروان روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر پیاده روی می‌کنند

وی افزود: کاروان پس از خروج از خراسان رضوی به ترتیب از استان‌های خراسان جنوبی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و خوزستان عبور می‌کند و حدود ۲ ماه دیگر نزدیک مراسم اربعین حسینی از مرز شلمچه وارد خاک عراق می‌شود.

محمد رجبی گفت: این کاروان مسافت مشهد تا شلمچه به طول ۱۹۶۰ کیلومتر را طی خواهد کرد و از آنجا تا کربلا ۵۴۰ کیلومتر است.

این کاروان بیست و پنج سال است که به صورت مرتب حرکت خود را از مشهد الرضا تا کربلای معلی آغاز کردند.