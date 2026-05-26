دادستان بم در بازدید میدانی از مرکز جدید عرضه دام زنده، دستور توقیف تمامی وسایل نقلیه عرضهکننده دام در سطح شهر را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم در بازدید میدانی از مرکز جدید عرضه دام زنده، دستور توقیف تمامی وسایل نقلیه عرضهکننده دام در سطح شهر را صادر کرد و از شهروندان خواست با توجه به نزدیکی عید قربان، جهت حفظ سلامت عمومی و انضباط شهری، دام مورد نیاز خود را تنها از مرکز رسمی تهیه کنند.
بهنام جعفری زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم بهمراه فرمانده انتظامی شهرستان و شهردار بم ضمن بازدید از زیرساختها و فرایند فعالیت مرکز فروش و عرضه دام زنده شهرستان، بر لزوم انتقال کامل فعالیتهای این حوزه به مکان تعیینشده تأکید کرد و گفت: با توجه به بهرهبرداری کامل از مرکز رسمی عرضه دام زنده، فروش هرگونه دام در معابر، میادین و نقاط مختلف سطح شهر ممنوع است. در همین راستا، دستور قضایی صادر شده تا تمامی وسایل نقلیهای که در سطح شهر اقدام به عرضه و فروش سیار دام میکنند، توسط ضابطان قضایی توقیف گردند.
این مقام قضایی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان و اشخاصی که به صورت سیار نظم شهری را مختل میکنند، افزود: تمامی عرضهکنندگان و خریداران مکلف به حضور در این مرکز هستند و وجود نظارتهای بهداشتی و دامپزشکی در این مکان، ضامن سلامت مردم و جلوگیری از انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام است.
جعفریزاده با اشاره به در پیش بودن عید سعید قربان، خطاب به شهروندان گفت: از عموم مردم شریف بم تقاضا میشود جهت تهیه دام قربانی، صرفاً به مرکز رسمی و مجاز عرضه دام مراجعه کنند تا علاوه بر برخورداری از قیمتهای مصوب و نظارتهای بهداشتی، به حفظ پاکیزگی و سیمای بصری شهر کمک نمایند.
در پایان این بازدید، مقرر شد تیمهای بازرسی مشترک با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی، به صورت مستمر نسبت به پاکسازی سطح شهر از دستفروشان دام و هدایت آنها به مرکز مجاز اقدام نمایند.