مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام گفت: با هدف جلوگیری از زیاندهی نانواییها و تداوم فعالیت این واحدها، قیمت انواع نان در ایلام اصلاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ «سجاد غلامی» مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام از اصلاح قیمت انواع نان با هدف جلوگیری از زیاندهی و پایداری فعالیت نانواییها خبر داد و اظهار داشت: در نرخنامه جدید، هزینههای دستمزد، بیمه و اجارهبها برای حمایت از نانوایان اعمال شده است.
وی افزود: در نرخنامه جدید که بر پایه هزینههای جاری تولید تنظیم شده، کوشش شده میان معیشت مردم و هزینههای نانوایان از جمله دستمزد کارگران، حق بیمه، اجارهبها و فرسودگی دستگاهها تعادل برقرار شود.
غلامی اضافه کرد: بر پایه برنامهریزیها، این نرخها از روز سهشنبه بهصورت هوشمند روی دستگاههای کارتخوان همه نانواییهای سطح استان اعمال میشود.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام از تشدید نظارتها بر کیفیت و پخت نان در استان خبر داد و عنوان کرد: همزمان با این اصلاح قیمت، طرح تشدید نظارت بر کیفیت نان، رعایت استانداردهای بهداشتی و ساعتهای پخت نانواییها در دستور کار قرار گرفته است.
غلامی بیان کرد: شهروندان ایلامی میتوانند هرگونه تخلف احتمالی را از طریق سامانههای ۱۲۴ و ۱۳۵ به بازرسان مربوطه گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان به شکایار (شکایتها) رسیدگی شود.
بر اساس ابلاغیه جدید، قیمت فروش نان برای مصرفکنندگان در استان ایلام برای نان سنگک سنتی ۸۰۰۰ تومان، نان سنگک ماشینی ۷۰۰۰ تومان، نان بربری ۵۵۰۰ تومان، نان تافتون سنتی ۳۱۰۰ تومان، نان تافتون ماشینی ۲۸۰۰ تومان، نان صمون ۲۱۰۰ تومان، نان ریزشی (لواش دستگاهی) ۱۶۰۰ تومان، نان لواش ۱۵۰۰ تومان و هر کیسه نایلون ۴۰۰۰ تومان اعلام شده است.
این بازنگری در قیمتها پس از بررسیهای کارشناسی و با در نظر گرفتن افزایش هزینههای جانبی نانوایان صورت گرفته است تا از تعطیلی واحدهای نانوایی و اختلال در عرضه نان مصرفی مردم جلوگیری شود.
استان ایلام اکنون دارای ۷۵۹ نانوایی در مناطق مختلف شهر، روستایی و عشایری است.