رئیس پژوهش و توسعه شرکت ملی حفاری ایران از بومی‌سازی دانش فنی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری چگالی گاز در این شرکت با اتکا بر توان متخصصان داخلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی صداقت‌زاده گفت: طرح پژوهشی «طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری وزن مخصوص گاز» در شرکت ملی حفاری با اتکا به توان متخصصان داخلی اجرا و پس از تکمیل مراحل طراحی، ساخت و آزمون، وارد مرحله کاربرد عملیاتی شد.

وی افزود: این طرح با همکاری متخصصان مدیریت خدمات فنی حفاری (به عنوان واحد متقاضی) و دانشگاه علم و صنعت (به عنوان مجری)، با نظارت مدیریت پژوهش، فناوری و مهندسی ساختِ شرکت، طی مدت ۲ سال اجرا شد.

صداقت زاده با اشاره به اهمیت اجرای این طرح بیان داشت: هدف، ساخت نمونه داخلی دستگاه اندازه‌گیری چگالی گاز با بهره‌گیری از توان دانش فنی و بومیِ متخصصان و کارشناسان داخلی است.

رئیس پژوهش و توسعه شرکت ملی حفاری تصریح کرد: پیش از این، تنها نمونه خارجی این تجهیز در عملیات چاه‌آزمایی مورد استفاده قرار می‌گرفت و کارفرما‌های شرکت بر استفاده از آن تاکید داشتند.

وی ادامه داد: دانشگاه علم و صنعت با همکاری متخصصان شرکت ملی حفاری ایران، پس از طی مراحل طراحی و بومی‌سازی دانش فنی، اقدام به ساخت قطعات و مونتاژ متعلقات آن در محل مراکز تحقیقاتی دانشگاه کرد و پس از گذراندن مراحل موفق آزمایش‌های کارگاهی و میدانی، این تجهیز به فهرست مجموعه تجهیزات بخش چاه‌آزمایی مدیریت خدمات فنی اضافه شد.

صداقت‌زاده از تلاش‌ها و همراهی مدیریت خدمات فنی حفاری و پشتیبانی و نظارت رئیس پژوهش و فناوری در تحقق این پروژه قدردانی کرد.

در هفته‌های گذشته نیز ۲ دستگاه حفاری سنگین خشکی با تلاش متخصصان این شرکت، پس از مدت‌ها توقف فعالیت، مجددا به ناوگان عملیاتی شرکت ملی حفاری پیوست.

شرکت ملی حفاری ایران اکنون ۷۳ دستگاه حفاری خشکی و دریایی سبک، سنگین و فوق‌سنگین در تملک دارد.