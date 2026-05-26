پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد گفت: عکاس و طبیعت گرد استان کهگیلویه و بویراحمد تصویری زیبا از یک قلاده پلنگ در منطقه آزاد ارتفاعات مشرف بر تنگ سرخ به ثبت رساند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عبدال یانتی نسب گفت: حضور پلنگ در منطقه نشانهای مهم از پویایی زیستگاه، امنیت نسبی منطقه و وضعیت مناسب زنجیره غذایی محسوب میشود.
وی گفت: پلنگ ایرانی به عنوان یکی از گونههای مهم جانوری نقش مهمی در حفظ تعادل زیست بوم دارد و ثبت چنین تصاویری میتواند نشاندهنده اثربخشی اقدامات حفاظتی محیطبانان و تلاشهای صورت گرفته برای صیانت از حیاتوحش باشد.
کهگیلویه بویوراحمد به دلیل تنوع زیستی بالا، یکی از زیستگاههای مهم گونههای شاخص جانوری از جمله پلنگ ایرانی، کل و بز به شمار میرود و محیطبانان به صورت مستمر وضعیت مناطق را پایش میکنند.